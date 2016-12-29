У Києві сьогодні без опадів, вдень температура 0°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 29 грудня, у столиці вдень до 0°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -2°. Вітер північний, до 6,2 м/с.

Читайте також На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде у 16:02.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +2°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.