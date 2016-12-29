У Києві сьогодні без опадів, вдень температура 0°

08:30, 29 грудня 2016
1465
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 29 грудня, у столиці вдень до 0°, опадів не очікується.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -2°. Вітер північний, до 6,2 м/с.

На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде у 16:02.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +2°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта) В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +20° У Києві завтра без опадів, температура до +20°
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
75 %
748 мм
3.6 м/с
19 %
Стрічка новин