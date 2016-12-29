Сьогодні, 29 грудня, у південних областях України очікується сильний вітер.

На півдні України оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 29 грудня вдень в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях пориви вітру 15-20 м/с. Вдень 29 грудня на акваторії Чорного моря очікується посилення північного вітру 25-27 м/с, висота хвиль 40-50 дм", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, 29 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +2°.