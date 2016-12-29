На півдні України оголосили штормове попередження

09:27, 29 грудня 2016
1950
0

Сьогодні, 29 грудня, у південних областях України очікується сильний вітер.

УНІАН
На півдні України оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів

"За прогнозами Укргідрометцентру, 29 грудня вдень в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях пориви вітру 15-20 м/с. Вдень 29 грудня на акваторії Чорного моря очікується посилення північного вітру 25-27 м/с, висота хвиль 40-50 дм", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці. 

Нагадаємо, 29 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +2°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта) В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +20° У Києві завтра без опадів, температура до +20°
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
75 %
748 мм
3.6 м/с
19 %
Стрічка новин