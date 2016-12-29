У четвер, 29 грудня у Львівській та Івано-Франківській областях очiкується III рiвень лавинної небезпеки.

Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Українського гідрометеорологічного центру, 29 грудня у зв’язку iз значним приростом снiгу в горах Львiвської областi та хуртовиною у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується III (значний) рiвень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, у південних областях України очікується сильний вітер. В Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.