В Японії стався землетрус магнітудою 6,3

11:36, 29 грудня 2016
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У японській префектурі Ібаракі сталася стався землетрус магнітудою 6,3.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Епіцентр землетрусу знаходився на кордоні з префектурою Фукусіма, а осередок залягав на глибині 10 км. Після цього в тому ж місці був зареєстрований повторний поштовх магнітудою 4,7, передає ТАСС з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

У Неваді стався землетрус магнітудою 5,7

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило. Відзначається, що підземні поштовхи відчули жителі 19 префектур.

Енергокомпанія Tokyo Electric Power повідомила, що ніяких пригод на зупиненій АЕС "Токай" в префектурі Ібаракі, а також на аварійній станції "Фукусіма-1" не зафіксовано.

Залізничний транспорт і аеропорти працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, у середу, 28 грудня, в американському штаті Невада стався землетрус магнітудою 5,7.

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