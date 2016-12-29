В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода на новорічні свята
Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда зазначив, що новорічна ніч на всій території України буде зі слабкими морозами та переважно без опадів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кульбіда повідомив під час засідання міжвідомчого оперативного штабу щодо реагування на надзвичайні ситуації в зимовий період.
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура 0°
За його словами, грудень в Україні пройшов без особливих погодних ускладнень, температурний режим був близьким до середнього багаторічного без значних коливань.
"Що стосується подальшого розвитку синоптичної ситуації до кінця грудня й у першій декаді січня, то тут можна виділити кілька періодів. Перший - це від сьогодні (29 грудня) до 2 січня, у цей період ми чекаємо спокійної погоди, з невеликими морозами: вночі від 3 до 9, на Лівобережжі - до 14, і вдень - від 0 до 6 градусів морозу", - заявив Кульбіда.
"29-30 грудня очікується невеликий сніг, з 31 грудня по 2 січня - переважно без опадів на всій території України. Отже, новорічна ніч в Україні буде практично без істотних опадів зі слабкими морозами вночі й також слабкими морозами вдень", - додав він.
Нагадаємо, 29 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +2°.
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