На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до -4°

13:00, 29 грудня 2016
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У четвер на популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, у п'ятницю – опади очікуються тільки в Одеській області та у напрямку Харкова. Найхолодніше буде на заході - до -4°.

На автошляхах місцями пройде сніг / drive2.com
На автошляхах місцями пройде сніг / drive2.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса очікується мінлива хмарність. Температура 0°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +1°, в Одеській області можливий сніг.

На трасі Київ – Ужгород місцями очікується снігопад, температура в дорозі -4° ... +1°. У п'ятницю на цьому маршруті без опадів, температура до -4°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +1°, місцями буде хмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до -2°.

У напрямку Харкова синоптики місцями прогнозують сніг. Температура в дорозі до +1°. 30 грудня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура до -2°.

За маршрутом Київ - Чернівці опадів не передбачається, 0° ... -3°. У п'ятницю також без опадів, температура до -3°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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