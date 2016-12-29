На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до -4°
У четвер на популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, у п'ятницю – опади очікуються тільки в Одеській області та у напрямку Харкова. Найхолодніше буде на заході - до -4°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса очікується мінлива хмарність. Температура 0°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +1°, в Одеській області можливий сніг.
На трасі Київ – Ужгород місцями очікується снігопад, температура в дорозі -4° ... +1°. У п'ятницю на цьому маршруті без опадів, температура до -4°.
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За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +1°, місцями буде хмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до -2°.
У напрямку Харкова синоптики місцями прогнозують сніг. Температура в дорозі до +1°. 30 грудня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура до -2°.
За маршрутом Київ - Чернівці опадів не передбачається, 0° ... -3°. У п'ятницю також без опадів, температура до -3°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°