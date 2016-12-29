В Аргентині через повені евакуювали понад 600 осіб

Через повені понад 600 осіб в аргентинських провінціях Санта-Фе і Буенос-Айрес були змушені покинути свої будинки.

Повінь в Аргентині / Ministerio de Defensa de la República Argentina

У результаті повені загинув чоловік, його автомобіль змило водою в місті Рамальо, повідомляє The Floodlist.

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У Буенос-Айресі від стихії постраждали 11 районів, у деяких місцях випало більше 200 мм опадів.

Кілька річок вийшли з берегів, повінь затопила сільськогосподарські угіддя, багато посівів знищені.

Нагадаємо, шість чоловік зникли безвісти після повені в Австралії, викликаної проливними дощами.