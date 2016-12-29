В Укргідрометцентрі зробили орієнтовний прогноз погоди на січень і лютий
Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда зазначив, що в січні і лютому 2017 року очікується підвищення температури повітря порівняно з нормою, однак можлива різка зміна погодних умов з короткочасними і досить сильними похолоданнями.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кульбіда повідомив під час засідання міжвідомчого оперативного штабу з реагування на надзвичайні ситуації в зимовий період.
На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до -4°
"Якщо говорити про січень і лютий, то я не буду називати середні показники температури. Хочу тільки зауважити, що на тлі підвищення порівняно з нормою температури повітря в січні-лютому все одно слід очікувати різких змін погодних умов: короткочасних, але досить сильних похолодань, формування сильних снігопадів, утворення ожеледі і виникнення штормових вітрів", - зазначив Кульбіда.
Також він навів приклад про тенденції розвитку погодних процесів в Україні.
"У Києві за останні 20 років середня температура в столиці у січні була нижче норми лише у двох роках (у 2010 році - значно нижче); близькою до норми - у двох роках; вище норми на 1-3 градуси - у восьми роках; значно вище норми - ще у восьми роках. Тому ймовірність холодного січня в Києві складає менше 5%", - зазначив Кульбіда.
За його словами, аналогічна ситуація з лютим: "Хоча кількість випадків, коли температура була нижче норми на один і більше градусів, було 5, а 2012 рік був досить холодним і температура тоді була значно нижче норми".
Нагадаємо, новорічна ніч на всій території України буде зі слабкими морозами та переважно без опадів.
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