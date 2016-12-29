На півночі Китаю встановилися аномальні морози

Останніми днями в китайському автономному районі Внутрішня Монголія різко похолодало.

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У селищах Цзиньхе, Маньгуй і Туліхе на півночі району стовпчик термометра опустився нижче позначки в 40 градусів Цельсія, передає Xinhua.

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За прогнозами метеорологів, у найближчі три дні у Внутрішній Монголії збережеться аномально низька температура. У місті Хулун-Буїр, Силіньголеському аймаку і аймаку Хінган очікується невеликий сніг та поривчастий вітер, а температура знизиться ще на 4-6 градусів.

Нагадаємо, 27 грудня на південному-заході Китаю стався землетрус магнітудою 4,8.