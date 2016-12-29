В Афінах випав сніг

16:00, 29 грудня 2016
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В Афінах (Греція) цієї ночі випав сніг.

Снігопад в Афінах / twitter.com @passivistas
Снігопад в Афінах / twitter.com @passivistas

Висота снігового покриву становила три-чотири сантиметри.

Снігопад - дуже рідкісне явище для Афін. Він тут випадає раз у кілька років, на відміну від гірських районів Греції, передає "РИА Новости".

Великих проблем снігопад в Афінах не викликав, бо на вулиці плюсова температура, замість ожеледі на дорогах утворилася снігова каша.

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Погода позначилася на роботі громадського транспорту. На деяких автобусних маршрутах повідомляють про великі перерви в розкладі, на наземній лінії метро обмежено рух поїздів.

Складніше ситуація у Східній Македонії і Фракії, на Пелопоннесі, у центральній частині континентальної Греції, а також в гірських районах.

Поліція заборонила рух автомобілів без ланцюгів протиковзання на деяких дорогах, частина з них зовсім закрита. Так, у столичному регіоні Аттіка перекриті траси в Неа-Макрі і Ламіа, на гору Парніта, де розташований національний парк.

Також повідомляється про проблеми з рухом поромів - через шторм служба берегової охорони заборонила вихід в море з портів Пірей, Рафіна, Лаврион в Аттиці. Також закриті поромні лінії з центральної і північної Греції на острови.

Нагадаємо, 19 грудня в пустелі Сахара вперше з 1979 року випав сніг.

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