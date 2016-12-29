Завтра в Україні практично без опадів, у Сумській області вночі до -12°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 30 грудня, практично по всій Україні без опадів. У Сумській області вночі до -12°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі -6°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

У Львові 30 грудня мінлива хмарність, вночі -6°, вдень -1°. Вітер західний та північно-західний, легкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -5°, вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 3.7 м/с.

У Вінниці в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Температура вночі -7°, вдень -3°. Вітер північний і західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сніг. Температура вночі -4°, вдень 0°, вітер північний і північно-східний, до 9.8 м/с.

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі -10°, вдень -2°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі завтра мінлива хмарність. Температура вночі -7°, вдень -2°. Вітер північно-східний, слабкий.

У Сімферополі хмарно. Температура вночі -2°, вдень +2°. Вітер північно-східний, до 8.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -5°, вдень -1°. Вітер північно-східний, до 7.1 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі -7°, вдень -2°, вітер північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність. Температура вночі -7°, вдень -2°. Вітер східний та північно-східний, до 3,4 м/с.

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