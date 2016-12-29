Завтра в Україні практично без опадів, у Сумській області вночі до -12°
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 30 грудня, практично по всій Україні без опадів. У Сумській області вночі до -12°.
У Києві завтра без опадів, вночі -6°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.
У Львові 30 грудня мінлива хмарність, вночі -6°, вдень -1°. Вітер західний та північно-західний, легкий.
На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до -4°
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -5°, вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 3.7 м/с.
У Вінниці в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Температура вночі -7°, вдень -3°. Вітер північний і західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сніг. Температура вночі -4°, вдень 0°, вітер північний і північно-східний, до 9.8 м/с.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі -10°, вдень -2°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі завтра мінлива хмарність. Температура вночі -7°, вдень -2°. Вітер північно-східний, слабкий.
У Сімферополі хмарно. Температура вночі -2°, вдень +2°. Вітер північно-східний, до 8.8 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -5°, вдень -1°. Вітер північно-східний, до 7.1 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі -7°, вдень -2°, вітер північно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність. Температура вночі -7°, вдень -2°. Вітер східний та північно-східний, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°