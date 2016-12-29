У Києві завтра без опадів, вдень до -1°

19:00, 29 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 30 грудня в столиці без опадів, температура повітря вдень до -1°.

УНІАН
У Києві завтра вдень до -1° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -5°.

На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до -4°

Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде у 16:03.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 30 грудня, практично по всій Україні без опадів. У Сумській області вночі до -12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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