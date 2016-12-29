Одеситів попередили про сильний вітер

16:24, 29 грудня 2016
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На 30 грудня, як і на сьогодні, по Одесі та області оголошено штормове попередження. Вночі пориви вітру можуть досягати 28 м/с.

Зимова Одеса, 7 грудня / REUTERS
Зимова Одеса, 7 грудня / REUTERS

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, пише Думская.

Завтра в Україні практично без опадів, у Сумській області вночі до -12°

«Вночі і вранці 30 грудня по Одесі та області очікується північно-східний вітер, пориви 25-28 м/с, вдень 19-24 м/с», — йдеться в повідомленні.

В Одесі завтра буде хмарно з проясненнями, невеликі опади, слабка ожеледь. Температура вночі 1-3ºС морозу, вдень близько 0ºС.

На автодорогах області місцями ожеледиця, видимість під час опадів 1-2 км.

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