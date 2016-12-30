В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +2° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 30 грудня, в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +2°.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, вдень -1°. Вітер мінливий до 3.0 м/с.

У Львові 30 грудня хмарно з проясненнями, температура повітря вдень -1°. Вітер західний та північно-західний, легкий.

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У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 3.7 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура -3°. Вітер північний і західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сніг, температура вдень 0°, вітер північний і північно-східний, до 9.8 м/с.

На півдні до +2° / УНІАН

У Харкові похмуро. Температура до -2°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +2°. Вітер північно-східний, до 8.8 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -2°. Вітер північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень -1°. Вітер північно-східний, до 7.1 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, вдень -2°. Вітер північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку очікується мінлива хмарність, температура вдень -2°. Вітер східний та північно-східний, до 3,4 м/с.

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