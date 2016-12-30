У Києві сьогодні вдень до -1°, без опадів

08:30, 30 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 30 грудня в столиці вдень до -1°, опадів не очікується.

УНІАН
У Києві сьогодні вдень до -1° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -5°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до -4°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде у 16:03.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +2°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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