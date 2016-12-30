У Києві сьогодні вдень до -1°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 грудня в столиці вдень до -1°, опадів не очікується.

У Києві сьогодні вдень до -1° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -5°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде у 16:03.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +2°.

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