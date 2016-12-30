У чотирьох областях України оголосили штормове попередження

Сьогодні, 30 грудня, на півдні України очікується сильний вітер.

У чотирьох областях оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 30 грудня в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях пориви вітру 17-22 м/с, на Одещині вранці місцями 25-28 м/с", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні на акваторії Чорного моря очікується посилення північного вітру 25-30 м/с, висота хвиль 40-50 дм; на Азовському морі пориви вітру 19-24 м/с, висота хвиль 15-25 дм.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 грудня, в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +2°.