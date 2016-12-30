У результаті сходу зсуву в М'янмі загинули 20 людей
У результаті сходу зсуву в місті Пхакхант в штаті Качин (М'янма) загинули 20 шахтарів і ще двоє постраждали.
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на міністерство інформації М'янми.
У результаті сходу зсуву в Індонезії загинула людина, двоє пропали безвісти
Відзначається, що 400-метрова земляна скеля обвалилася ввечері 28 грудня біля шахти з видобутку нефриту в районі між селами Лонхин і Сеїтму. Транспортний засіб, який вивозив надлишки землі, також було поховано під землею.
Через вірогідність повторного сходження породи рятувальна операція почалася лише 30 грудня.
Нагадаємо, не менше 161 жителя Індонезії стали жертвами 487-ми зсувів, які відбулися в 2016 році.
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