У результаті сходу зсуву в М'янмі загинули 20 людей

10:30, 30 грудня 2016
493
0

У результаті сходу зсуву в місті Пхакхант в штаті Качин (М'янма) загинули 20 шахтарів і ще двоє постраждали.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на міністерство інформації М'янми.

У результаті сходу зсуву в Індонезії загинула людина, двоє пропали безвісти

Відзначається, що 400-метрова земляна скеля обвалилася ввечері 28 грудня біля шахти з видобутку нефриту в районі між селами Лонхин і Сеїтму. Транспортний засіб, який вивозив надлишки землі, також було поховано під землею.

Через вірогідність повторного сходження породи рятувальна операція почалася лише 30 грудня.

Нагадаємо, не менше 161 жителя Індонезії стали жертвами 487-ми зсувів, які відбулися в 2016 році.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°
Одна людина загинула в результаті повені у Франції Одна людина загинула в результаті повені у Франції
Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей
У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти
Сьогодні у Києві до +20°, без опадів Сьогодні у Києві до +20°, без опадів
В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта) В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
75 %
748 мм
3.6 м/с
19 %
Стрічка новин