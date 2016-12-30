Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

11:28, 30 грудня 2016
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У п’ятницю, 30 грудня, у горах Львівської та Івано-Франківської областей очікується значна лавинна небезпека.

УНІАН
Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Українського гідрометеорологічного центру, 30 грудня в горах Львiвської областi та у високогiр’ї Iвано-Франкiвської і східної частини Закарпатської областей зберігається значний (III) рiвень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на сьогодні в чотирьох областях України оголосили штормове попередження. В Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях пориви вітру 17-22 м/с.

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