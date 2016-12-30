Погода на новорічні вихідні: у суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройде сніг (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройде сніг. На заході в суботу до +5°.
У столиці В суботу без опадів, температура повітря вночі -5°, вдень +1°. У неділю мінлива хмарність, -5°...0°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень +1°. У неділю пройде сніг, -6°...-2°.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +2° (карта)
У Луцьку в суботу вночі -4°, вдень +1°, сонячно. У неділю вночі -5°, вдень 0°, без опадів.
У Вінниці в суботу очікується невелика хмарність, температура повітря -6°...+1°. У неділю до -12°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -7°, вдень 0°. У неділю -2°...+2°.
У Харкові в суботу невелика хмарність, температура вночі -9°, вдень -6°. У неділю -3°...+1°, хмарно.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі -13°, вдень -5°. У неділю без опадів, температура повітря -3°...+1°.
У Сімферополі завтра мінлива хмарність, -5°...0°. У неділю -2°...0°, пройде сніг.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі -5°, вдень -1°. У неділю хмарно з проясненнями, температура опуститься до -6°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -10°, вдень -5°. У неділю температура опуститься до -4°, хмарно.
У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність, температура вночі -10°, вдень -4°. У неділю -4°...-2°, хмарно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу сонячно, температура до -11°. У неділю без опадів, вночі -9°, вдень -4°.
У Моршині на Львівщині в суботу ясно, вночі -3°, вдень +3°. У неділю без опадів, вночі -3°, вдень до +1°.
У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +4°. У неділю температура вдень +1°, сонячно.
У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, -14°, у неділю без опадів, температура повітря -12° ...-3°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°