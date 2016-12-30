Погода на новорічні вихідні: у суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройде сніг (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройде сніг. На заході в суботу до +5°.

1 січня в Україні місцями пройде сніг / Reuters

У столиці В суботу без опадів, температура повітря вночі -5°, вдень +1°. У неділю мінлива хмарність, -5°...0°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень +1°. У неділю пройде сніг, -6°...-2°.

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У Луцьку в суботу вночі -4°, вдень +1°, сонячно. У неділю вночі -5°, вдень 0°, без опадів.

У Вінниці в суботу очікується невелика хмарність, температура повітря -6°...+1°. У неділю до -12°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -7°, вдень 0°. У неділю -2°...+2°.

У Харкові в суботу невелика хмарність, температура вночі -9°, вдень -6°. У неділю -3°...+1°, хмарно.

Пррогноз на 31 грудня / УНІАН

Прогноз на 1 січня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі -13°, вдень -5°. У неділю без опадів, температура повітря -3°...+1°.

У Сімферополі завтра мінлива хмарність, -5°...0°. У неділю -2°...0°, пройде сніг.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі -5°, вдень -1°. У неділю хмарно з проясненнями, температура опуститься до -6°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -10°, вдень -5°. У неділю температура опуститься до -4°, хмарно.

У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність, температура вночі -10°, вдень -4°. У неділю -4°...-2°, хмарно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу сонячно, температура до -11°. У неділю без опадів, вночі -9°, вдень -4°.

У Моршині на Львівщині в суботу ясно, вночі -3°, вдень +3°. У неділю без опадів, вночі -3°, вдень до +1°.

У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +4°. У неділю температура вдень +1°, сонячно.

У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, -14°, у неділю без опадів, температура повітря -12° ...-3°.

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