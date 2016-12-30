На автошляхах України без опадів, на заході температура до +5°

На популярних українських маршрутах найближчими днями без опадів, на заході температура підніметься до +5°.

На автошляхах України без опадів / severpost.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні практично без опадів, температура до +2°. Завтра на цьому маршруті хмарно з проясненнями, температура 0°...+1°. У неділю сонячно, до +4°.

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На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура в дорозі -5°... +1°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до +4°. У неділю по цьому маршруту ясна погода, температура в дорозі -5°... +4°.

На трасі Київ - Харків сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі -2°... +1°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура -3°... +1°. У неділю хмарно з проясненнями, до +3°.

На Маріупольському напрямку сьогодні невелика хмарність, температура -2°...+1°. Завтра по цьому маршруту без опадів. У неділю хмарно з проясненнями, до +2°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі -2°... 0°. У суботу на цьому маршруті хмарно з проясненнями. У неділю сонячно, температура до +5°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.