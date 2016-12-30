На автошляхах України без опадів, на заході температура до +5°
На популярних українських маршрутах найближчими днями без опадів, на заході температура підніметься до +5°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні практично без опадів, температура до +2°. Завтра на цьому маршруті хмарно з проясненнями, температура 0°...+1°. У неділю сонячно, до +4°.
Погода на вихідні: в суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройде сніг (карта)
На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура в дорозі -5°... +1°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до +4°. У неділю по цьому маршруту ясна погода, температура в дорозі -5°... +4°.
На трасі Київ - Харків сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі -2°... +1°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура -3°... +1°. У неділю хмарно з проясненнями, до +3°.
На Маріупольському напрямку сьогодні невелика хмарність, температура -2°...+1°. Завтра по цьому маршруту без опадів. У неділю хмарно з проясненнями, до +2°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі -2°... 0°. У суботу на цьому маршруті хмарно з проясненнями. У неділю сонячно, температура до +5°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°