В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,6

14:28, 30 грудня 2016
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У п'ятницю, 30 грудня, e провінції Східна Нуса Тенггара в центральній частині Індонезії стався землетрус магнітудою 6,6.

Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Загрози цунамі не було. Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Національне управління метеорології і геофізики Індонезії.

У Неваді стався землетрус магнітудою 5,7

Землетрус стався о 05:30 за місцевим часом (00:30 за Києвом).

Епіцентр знаходився в 59 км на північний захід від Сумба-Барат-Дая, гіпоцентр залягав під морським дном на глибині 91 км.

Нагадаємо, в японській префектурі Ібаракі стався землетрус магнітудою 6,3.

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