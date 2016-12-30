Погода на 31 грудня: в Україні без опадів, на сході вночі до -13° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, в останній день 2016 року в Україні без опадів. На сході вночі до -13°.
У Києві завтра без опадів, вночі -5°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 3.6 м/с.
У Львові 31 грудня мінлива хмарність, вночі -6°, вдень 0°. Вітер західний, слабкий.
Погода на новорічні вихідні: у суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройде сніг (карта)
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -4°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 4.2 м/с.
У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі -6°, вдень +1°. Вітер західний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі -6°, вдень 0°, вітер мінливий, до 6.4 м/с.
У Харкові суботу без опадів, температура вночі -8°, вдень -3°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Дніпрі завтра мінлива хмарність. Температура вночі -9°, вдень -4°. Вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі хмарно. Температура вночі -6°, вдень -1°. Вітер північно-східний, до 8.4 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -6°, вдень -2°. Вітер північно-східний, до 5.2 м/с.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -11°, вдень -4°, вітер мінливий, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність. Температура вночі -10°, вдень -4°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°