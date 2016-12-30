Погода на 31 грудня: в Україні без опадів, на сході вночі до -13° (відеопрогноз)

18:30, 30 грудня 2016
1069
0

Згідно з даними Погода УНІАН, в останній день 2016 року в Україні без опадів. На сході вночі до -13°.

31 грудня в Україні без опадів / УНІАН
31 грудня в Україні без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі -5°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 3.6 м/с.

У Львові 31 грудня мінлива хмарність, вночі -6°, вдень 0°. Вітер західний, слабкий.

Погода на новорічні вихідні: у суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройде сніг (карта)

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -4°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 4.2 м/с.

У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі -6°, вдень +1°. Вітер західний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі -6°, вдень 0°, вітер мінливий, до 6.4 м/с.

У Харкові суботу без опадів, температура вночі -8°, вдень -3°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Дніпрі завтра мінлива хмарність. Температура вночі -9°, вдень -4°. Вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі хмарно. Температура вночі -6°, вдень -1°. Вітер північно-східний, до 8.4 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -6°, вдень -2°. Вітер північно-східний, до 5.2 м/с.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -11°, вдень -4°, вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність. Температура вночі -10°, вдень -4°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю
Одна людина загинула в результаті повені у Франції Одна людина загинула в результаті повені у Франції
В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта) В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +20° У Києві завтра без опадів, температура до +20°
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
75 %
748 мм
3.6 м/с
19 %
Стрічка новин