Погода на 31 грудня: в Україні без опадів, на сході вночі до -13° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, в останній день 2016 року в Україні без опадів. На сході вночі до -13°.

31 грудня в Україні без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі -5°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 3.6 м/с.

У Львові 31 грудня мінлива хмарність, вночі -6°, вдень 0°. Вітер західний, слабкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -4°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 4.2 м/с.

У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі -6°, вдень +1°. Вітер західний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі -6°, вдень 0°, вітер мінливий, до 6.4 м/с.

У Харкові суботу без опадів, температура вночі -8°, вдень -3°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Дніпрі завтра мінлива хмарність. Температура вночі -9°, вдень -4°. Вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі хмарно. Температура вночі -6°, вдень -1°. Вітер північно-східний, до 8.4 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -6°, вдень -2°. Вітер північно-східний, до 5.2 м/с.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -11°, вдень -4°, вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність. Температура вночі -10°, вдень -4°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

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