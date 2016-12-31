В Україні сьогодні без опадів, на заході температура до +4° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, останній день 2016 року в Україні пройде без опадів. Найтепліше буде на заході - до +4°.
У столиці без опадів, удень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 3.6 м/с.
Погода на новорічні вихідні: у суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройде сніг (карта)
У Львові 31 грудня хмарно з проясненнями, температура повітря вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, легкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер західний, слабкий.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в суботу мінлива хмарність. Температура +1°. Вітер західний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сніг, температура вдень 0°, вітер мінливий, до 6.4 м/с.
У Харкові хмарно. Температура до -1°, вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень -1°. Вітер північно-східний, до 8.4 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря -4°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень -2°. Вітер північно-східний, до 5.2 м/с.
У Краматорську у суботу без опадів, вдень -4°. Вітер північно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку очікується мінлива хмарність, температура вдень -2°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +7°
-
Дніпро+22°... +9°
-
Донецьк+23°... +8°
-
Житомир+19°... +7°
-
Запоріжжя+24°... +11°
-
Івано-Франківськ+21°... +8°
-
Київ+18°... +9°
-
Кіровоград+23°... +7°
-
Луганськ+24°... +7°
-
Луцьк+19°... +7°
-
Львів+19°... +7°
-
Миколаїв+29°... +11°
-
Одеса+26°... +13°
-
Полтава+19°... +9°
-
Рівне+19°... +5°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+18°... +6°
-
Тернопіль+19°... +8°
-
Харків+17°... +8°
-
Херсон+28°... +12°
-
Хмельницький+18°... +8°
-
Черкаси+19°... +8°
-
Чернігів+18°... +6°
-
Чернівці+23°... +10°