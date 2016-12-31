В Україні сьогодні без опадів, на заході температура до +4° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, останній день 2016 року в Україні пройде без опадів. Найтепліше буде на заході - до +4°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, удень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 3.6 м/с.

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У Львові 31 грудня хмарно з проясненнями, температура повітря вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер західний, слабкий.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в суботу мінлива хмарність. Температура +1°. Вітер західний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сніг, температура вдень 0°, вітер мінливий, до 6.4 м/с.

Прогноз на 31 грудня / УНІАН

У Харкові хмарно. Температура до -1°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень -1°. Вітер північно-східний, до 8.4 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -4°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень -2°. Вітер північно-східний, до 5.2 м/с.

У Краматорську у суботу без опадів, вдень -4°. Вітер північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку очікується мінлива хмарність, температура вдень -2°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

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