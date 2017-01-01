У перший день 2017 року в Україні практично без опадів, на півдні до +2° (карта)

09:00, 1 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у неділю, 1 січня, в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +2°.

Reuters
Reuters

У столиці без опадів, удень +1°. Вітер західний, до 3.8 м/с.

У Львові 1 січня хмарно з проясненнями, температура повітря вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

В Афінах випав сніг

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 4.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в неділю мінлива хмарність. Температура -3°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сніг, температура вдень +2°, вітер західний, до 3.0 м/с.

Прогноз на 1 січня / УНІАН
Прогноз на 1 січня / УНІАН

У Харкові похмуро. Температура до -1°, вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +1°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -2°. Вітер південно-західний, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -2°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 4.3 м/с.

У Краматорську в неділю без опадів, вдень -1°. Вітер південно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку очікується мінлива хмарність, температура вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.

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