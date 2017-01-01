У перший день 2017 року в Україні практично без опадів, на півдні до +2° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у неділю, 1 січня, в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +2°.
У столиці без опадів, удень +1°. Вітер західний, до 3.8 м/с.
У Львові 1 січня хмарно з проясненнями, температура повітря вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 4.2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в неділю мінлива хмарність. Температура -3°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сніг, температура вдень +2°, вітер західний, до 3.0 м/с.
У Харкові похмуро. Температура до -1°, вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +1°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря -2°. Вітер південно-західний, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -2°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 4.3 м/с.
У Краматорську в неділю без опадів, вдень -1°. Вітер південно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку очікується мінлива хмарність, температура вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°