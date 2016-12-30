В Японії в 2016 році в 3,5 рази зросла кількість землетрусів

За 2016 рік в Японії сталося 6566 землетрусів з силою поштовхів вище 1 бала, що в 3,5 рази більше, ніж минулого року.

Ілюстрація / REUTERS

Після 2011 року, коли стався великий землетрус Східної Японії і за рік було зафіксовано понад 10 тисяч поштовхів вище 1 бала, число землетрусів неухильно скорочувалося. У 2015 році воно склало 1842, передає "РИА Новости" з посиланням на Головне метеорологічне управління Японії.

До 2016 року в країні відбулося кілька сильних землетрусів. Так, у квітні з інтервалом у два дні були зафіксовані сильні підземні поштовхи магнітудою 6,5-7,3.

Читайте також В Японії стався землетрус магнітудою 6,3

Також сильний землетрус магнітудою 7,4 стався біля префектури Фукусіма. Він спровокував хвилю цунамі, висота якого досягла 1,5 метра.

Останнім за часом землетрус магнітудою 6,3 стався в префектурі Ібаракі 28 грудня.

Японські метеорологи попереджають, що землетруси можуть обрушитися на будь-який район країни в будь-який час, тому кожному необхідно в повсякденному житті бути готовим до стихійного лиха.

Нагадаємо, 28 грудня в Румунії стався землетрус магнітудою 5,6, поштовхи докотилися до України.