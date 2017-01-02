Сьогодні в Україні без опадів, на півдні температура до +3° (карта)

09:00, 2 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 2 січня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +3°.

Reuters
Reuters

У столиці без опадів, вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, до 5.2 м/с.

У Львові 2 січня хмарно з проясненнями, температура повітря вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

В Афінах випав сніг

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер південно-західний, до 5.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура -3°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сніг, температура вдень +3°, вітер мінливий, до 4.2 м/с.

Прогноз на 2 січня / УНІАН
Прогноз на 2 січня / УНІАН

У Харкові похмуро. Температура до -1°, вітер південно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +1°. Вітер південно-західний, до 6.6 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -1°. Вітер південно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +1°. Вітер південно-західний, до 6.3 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, вдень 0°. Вітер південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку очікується мінлива хмарність, температура вдень +1°. Вітер південно-західний, до 5.0 м/с.

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