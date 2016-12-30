Аеропорти Лондона скасували сотні рейсів через туман (фотогалерея)

Два найбільших британських аеропорти Гатвік і Хітроу - скасували сотні рейсів через так званий переохолоджений або замерзаючий туман.

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Такий туман складається із сильно охолоджених крапель води, які застигають при контакті з поверхнею, покриваючи її тонким шаром льоду, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Авіакомпанія Easyjet скасувала 56 рейсів у Гатвіку. У компанії журналістам пояснили, що адміністрація аеропорту рекомендувала всім авіаперевізникам скасувати польоти.

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Аеропорт був змушений терміново збільшити штат співробітників, щоб допомогти пасажирам цих рейсів. Представник аеропорту приніс вибачення за "неминучі неприємні порушення" у розкладі.

Хітроу скасував понад 119 рейсів. Представники аеропорту кажуть, що, ймовірно, скасування будуть продовжуватися.

Аеропорт лондонського Сіті оголосив, що 26 літаків перенаправлені в інші аеропорти, а 60 прибували і 70 вилітають рейсів скасовані.

Національна служба управління повітряним рухом пояснила, що причиною зміни розкладу польотів стали додаткові заходи проти обледеніння, які затримують вильоти.