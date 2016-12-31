Синоптики розбили надії киян на сніг в останній день року

31 грудня у Києві очікується мінлива хмарність і ожеледиця на дорогах.

Погода у Києві / УНІАН

За прогнозом Українського гідрометцентру, 31 грудня в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вдень близько 0°. Про повідомляє прес-служба КМДА.

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Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста.

Пішоходам також рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки у визначених для цього місцях, бути обачними.