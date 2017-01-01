Синоптики назвали погоду в Україні на найближчі кілька днів
У найближчу добу, 2 січня, погоду більшої частини території України визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.
Про це пише "Сегодня", посилаючись на дані Укргідрометцентр.
В цілому по країні без опадів, лише у східних областях місцями невеликі опади, слабка ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця, у південній частині, західних та східних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатах 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Криму 4-7° тепла.
Синоптики розбили надії киян на сніг в останній день року
У Києві – без опадів. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 2 січня найвища температура вдень була 6,8 в 2007р, найнижча вночі -21,8 в 1943р.
На 3 січня синоптики прогнозують у західних і північних областях України місцями слабкі опади, на решті території без опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-8°, на Закарпатті та в Карпатах 7-12° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні до 5° тепла.
У Києві 3 січня очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура 3-5° морозу вночі і 0-2° тепла вдень.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°