Синоптики попереджають про туман на сході та півдні України

Згідно із прогнозами синоптиків, видимість буде до 200-500 м.

Синоптики прогнозують сьогодні туман / фото УНІАН

Сьогодні на півдні та сході України можливий туман, видимість до 200-500 м.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

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«2 січня на території Донецької, Луганської, Харківської, Одеської, Миколаївськіої, Херсонської, Запорізької областей та Криму можливий туман, видимість до 200-500 м», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні без опадів, на півдні температура до +3°.

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