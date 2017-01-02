Синоптики попереджають про туман на сході та півдні України
Згідно із прогнозами синоптиків, видимість буде до 200-500 м.
Сьогодні на півдні та сході України можливий туман, видимість до 200-500 м.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.
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«2 січня на території Донецької, Луганської, Харківської, Одеської, Миколаївськіої, Херсонської, Запорізької областей та Криму можливий туман, видимість до 200-500 м», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні без опадів, на півдні температура до +3°.
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