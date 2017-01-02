На Різдво в Україну увірветься різке похолодання

6-7 січня прогнозують сильні морози у більшості регіонів України.

В Україну йде похолодання / flickr.com/photos/peetastn

Похолодання на Різдво прогнозують Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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«Температура повітря знизиться до 10-18 градусів морозу, у нічні години до 15-22 морозу, на крайній півночі, на Чернігівщині та Сумщині, ймовірно до 22-25 градусів морозу», - написала у Facebook Наталка Діденко.

Укргідрометцентр також прогнозує морози на Святвечір.

В Україну йдуть морози / Укргідрометцентр

У західних областях, на півночі та на Закарпатті буде найхолодніше – -14..-16, без істотних опадів. На сході трохи тепліше – вдень на Сумщині, Харківщині та Полтавщині -4..-6, вночі -8..-10, сніжитиме. У решті східних регіонів -4..-6 також зі снігом. У центрі країни буде 8-10 градусів морозу. На півдні прогнозують -4..-8 та сніг.