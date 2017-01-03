У Чилі оголошено червоний рівень небезпеки через лісову пожежу

06:33, 3 січня 2017
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Велика лісова пожежа спалахнула поблизу чилійського міста Вальпараїсо, розташованого на березі Тихого океану.

REUTERS
Пожежа в Чилі / REUTERS

Як повідомило Національне управління з надзвичайних ситуацій Чилі (Onemi), в регіоні оголошено червоний рівень небезпеки, передає ТАСС.

За даними влади, до теперішнього моменту пожежа знищила три будинки, ще кілька пошкоджені. Один чоловік був госпіталізований. В районі проводиться евакуація.

Збиток від лісових пожеж у Теннессі оцінили в $500 мільйонів

REUTERS
Наслідки пожежі / REUTERS

До місця займання стягнуті пожежні розрахунки з п'яти найближчих міст. В гасінні пожежі також задіяні військові і спецтехніка, в тому числі гелікоптер і літак. На місці події чергують бригади швидкої допомоги.

REUTERS
REUTERS

В цілях безпеки в комунах Вальпараїсо, Альгарробо та Касабланка було частково відключено електропостачання. Без світла залишилися понад 47 тис. споживачів.

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