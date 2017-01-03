В Україні сьогодні майже без опадів, на півдні до +4° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 3 січня, в Україні майже без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +4°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, вдень 0°. Вітер західний, до 6.1 м/с.

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У Львові 3 січня хмарно з проясненнями, температура повітря вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер південно-західний, до 5.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок мінлива хмарність. Температура 0°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +3°, вітер мінливий, до 4.2 м/с.

Найтепліше на півдні / УНІАН

У Харкові похмуро. Температура 0°, вітер південно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +7°. Вітер південно-західний, до 6.6 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря 0°. Вітер південно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +4°. Вітер південно-західний, до 6.3 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, вдень 0°. Вітер південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку очікується мінлива хмарність, температура вдень +1°. Вітер південно-західний, до 5.0 м/с.

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