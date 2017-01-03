В Україні сьогодні майже без опадів, на півдні до +4° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 3 січня, в Україні майже без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +4°.
У столиці без опадів, вдень 0°. Вітер західний, до 6.1 м/с.
У Львові 3 січня хмарно з проясненнями, температура повітря вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер південно-західний, до 5.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок мінлива хмарність. Температура 0°. Вітер західний та південно-західний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +3°, вітер мінливий, до 4.2 м/с.
У Харкові похмуро. Температура 0°, вітер південно-західний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +7°. Вітер південно-західний, до 6.6 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря 0°. Вітер південно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +4°. Вітер південно-західний, до 6.3 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, вдень 0°. Вітер південно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку очікується мінлива хмарність, температура вдень +1°. Вітер південно-західний, до 5.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°