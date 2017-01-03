Сьогодні вдень у Києві до 0°, пройде сніг

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 січня у столиці вдень до 0°, пройде сніг.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -3°. Вітер західний, до 6.1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде у 16:06.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 3 січня, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +4°.

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