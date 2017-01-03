Через морозну погоду на водоймах України сформувався нестійкий льодовий покрив, товщина якого здебільшого сягає до 5 см.

Рятувальники закликають не виходити на тонку кригу / УНІАН

Незважаючи на це, люди масово виходять на риболовлю, а діти, які зараз перебувають на канікулах, бавляться на кризі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Рятувальники звертаються до громадян з проханням не виходити на тонку кригу, а тим паче не дозволяти дітям бавитися на річках, озерах. Фахівці ДСНС нагадують правила безпечного перебування на кризі:

- перш ніж ступити на лід, дізнайтесь про товщину льодового покриву на водоймі, виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см; для влаштування ковзанки – не менше 10-12 см; масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 см; масове катання – 25 см;

- виходити на лід і йти по ньому безпечніше там, де вже пройшли люди (по їх слідах чи стежках);

- робити лунки для риболовлі варто на безпечній відстані одне від одного;

- обов’язково майте при собі міцну мотузку завдовжки 15-20 метрів з петлею на одному кінці та півкілограмовим вантажем - на іншому, два цвяхи або ніж, які допоможуть вибратися на лід, якщо раптом провалитеся;

- не виходьте на лід поодинці і у нічний час;

- вирушаючи рибалити, попереджайте рідних куди йдете;

- слід остерігатись місць, де лід покритий снігом;

- забороняється збиратися на льоду великими групами в одному місці;

- категорично забороняється вживати до та під час відпочинку на льоду алкогольні напої.