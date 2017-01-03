У результаті лісової пожежі в Чилі постраждали 19 осіб (фоторепортаж)

11:25, 3 січня 2017
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У результаті великої лісової пожежі, що спалахнула поблизу чилійського міста Вальпараїсо, постраждали 19 осіб.

Лісова пожежа в Чилі / Reuters
Лісова пожежа в Чилі / Reuters

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Чилі Махмуд Алеуй.

Збиток від лісових пожеж у Теннессі оцінили в $500 мільйонів

За його словами, "евакуація була проведена успішно", і жертв вдалося уникнути, передає ТАСС.

Алеуй повідомив, що серед постраждалих чотири пожежних, троє з яких отримали легкі травми.

За даними місцевої влади, пожежу знищила чи пошкодила близько 100 будинків. Як зазначив Алеуй, без електропостачання залишаються 350 осіб. На даний час на місці працюють 49 бригад пожежників. Пожежу гасять також задіяні 10 літаків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в регіоні оголошений червоний рівень небезпеки.

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