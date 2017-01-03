У результаті лісової пожежі в Чилі постраждали 19 осіб (фоторепортаж)
У результаті великої лісової пожежі, що спалахнула поблизу чилійського міста Вальпараїсо, постраждали 19 осіб.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Чилі Махмуд Алеуй.
Збиток від лісових пожеж у Теннессі оцінили в $500 мільйонів
За його словами, "евакуація була проведена успішно", і жертв вдалося уникнути, передає ТАСС.
Алеуй повідомив, що серед постраждалих чотири пожежних, троє з яких отримали легкі травми.
За даними місцевої влади, пожежу знищила чи пошкодила близько 100 будинків. Як зазначив Алеуй, без електропостачання залишаються 350 осіб. На даний час на місці працюють 49 бригад пожежників. Пожежу гасять також задіяні 10 літаків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в регіоні оголошений червоний рівень небезпеки.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°
Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 67 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 2.4 м/с
Ймовірність опадів: 17 %
Схід: 05:43
Захід 20:37
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин