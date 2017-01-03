На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройде сніг
Сьогодні на автошляхах України без опадів, завтра пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура 0°... +3°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, місцями пройде сніг.
В Україні сьогодні майже без опадів, на півдні до +4° (карта)
На трасі Київ – Ужгород практично без опадів, температура в дорозі -5° ... +1°. У середу на цьому маршруті снігопад, температура до +2°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +3°, хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +1°.
У напрямку Харкова синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура в дорозі до +1°. 4 січня на цьому напрямку місцями пройде сніг, температура -2°... +1°.
За маршрутом Київ – Чернівці без опадів, -1° ... +2°. За даним напрямком в середу очікується снігопад, температура до +3°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°