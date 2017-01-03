На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройде сніг

13:00, 3 січня 2017
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Сьогодні на автошляхах України без опадів, завтра пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.

Завтра на автошляхах України пройде сніг / УНІАН
Завтра на автошляхах України пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура 0°... +3°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, місцями пройде сніг.

В Україні сьогодні майже без опадів, на півдні до +4° (карта)

На трасі Київ – Ужгород практично без опадів, температура в дорозі -5° ... +1°. У середу на цьому маршруті снігопад, температура до +2°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +3°, хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +1°.

У напрямку Харкова синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура в дорозі до +1°. 4 січня на цьому напрямку місцями пройде сніг, температура -2°... +1°.

За маршрутом Київ – Чернівці без опадів, -1° ... +2°. За даним напрямком в середу очікується снігопад, температура до +3°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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