На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройде сніг

Сьогодні на автошляхах України без опадів, завтра пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.

Завтра на автошляхах України пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура 0°... +3°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, місцями пройде сніг.

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На трасі Київ – Ужгород практично без опадів, температура в дорозі -5° ... +1°. У середу на цьому маршруті снігопад, температура до +2°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +3°, хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +1°.

У напрямку Харкова синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура в дорозі до +1°. 4 січня на цьому напрямку місцями пройде сніг, температура -2°... +1°.

За маршрутом Київ – Чернівці без опадів, -1° ... +2°. За даним напрямком в середу очікується снігопад, температура до +3°.

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