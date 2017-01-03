Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

14:29, 3 січня 2017
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Завтра, 4 січня, у зв’язку з очікуваними сильними снігопадами та хуртовинами у Карпатах очікується значний рiвень лавинної небезпеки.

УНІАН
Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 4 січня, у зв’язку з очікуваними сильними снігопадами та хуртовинами, у горах Львівської області та у високогiр’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей очікується значний (III) рiвень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 3 січня, в Україні майже без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +4°.

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