Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Завтра, 4 січня, у зв’язку з очікуваними сильними снігопадами та хуртовинами у Карпатах очікується значний рiвень лавинної небезпеки.

Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройде сніг

"За прогнозами Укргідрометцентру, 4 січня, у зв’язку з очікуваними сильними снігопадами та хуртовинами, у горах Львівської області та у високогiр’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей очікується значний (III) рiвень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 3 січня, в Україні майже без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +4°.