У результаті торнадо в Алабамі загинули чотири людини

16:00, 3 січня 2017
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Не менше чотирьох осіб загинули в результаті торнадо, який пройшов в американському штаті Алабама.

Ілюстрація / twitter.com @awhitmye, Daniel Netland
Ілюстрація / twitter.com @awhitmye, Daniel Netland

Як повідомив губернатор штату Роберт Бентлі, всі жертви загинули в районі міста Рехобет ввечері 2 січня.

У США більше 10 людей загинули в результаті торнадо і лісових пожеж

Місцева влада поки не може назвати точну кількість будівель, пошкоджених торнадо, передає ABC News.

Крім того, у районі були також зафіксовані повені, причиною яких стали потужні зливи.

Нагадаємо, у листопаді руйнівні шторми накрили американські штати Алабама і Міссісіпі, три людини загинули.

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