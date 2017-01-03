У результаті торнадо в Алабамі загинули чотири людини

Не менше чотирьох осіб загинули в результаті торнадо, який пройшов в американському штаті Алабама.

Ілюстрація / twitter.com @awhitmye, Daniel Netland

Як повідомив губернатор штату Роберт Бентлі, всі жертви загинули в районі міста Рехобет ввечері 2 січня.

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Місцева влада поки не може назвати точну кількість будівель, пошкоджених торнадо, передає ABC News.

Крім того, у районі були також зафіксовані повені, причиною яких стали потужні зливи.

Нагадаємо, у листопаді руйнівні шторми накрили американські штати Алабама і Міссісіпі, три людини загинули.