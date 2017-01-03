В Україні завтра місцями пройде сніг, на сході вночі до -5°

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 січня в Україні місцями пройде сніг. У Донецькій області вночі до -5°.

В Україні завтра місцями пройде сніг / УНІАН

У Києві завтра пройде сніг, вночі -4°, вдень +1°. Вітер південно-західний, до 8.5 м/с.

У Львові 4 січня снігопад, вночі -4°, вдень 0°. Вітер північно-західний, свіжий.

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У Луцьку завтра пройде сніг. Температура повітря вночі -2°, вдень +2°. Вітер південно-західний, до 9.0 м/с.

У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вночі -5°, вдень +1°. Вітер південно-західний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі -2°, вдень +4°, вітер західний та південно-західний, до 7.6 м/с.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі -3°, вдень -2°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

У Дніпрі завтра мінлива хмарність. Температура вночі -1°, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Сімферополі хмарно. Температура вночі +2°, вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, до 5.7 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -1°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 6,2 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -4°, вдень -2°, вітер мінливий, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність. Температура вночі -4°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.

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