В Україні завтра місцями пройде сніг, на сході вночі до -5°
Згідно з даними Погода УНІАН, 4 січня в Україні місцями пройде сніг. У Донецькій області вночі до -5°.
У Києві завтра пройде сніг, вночі -4°, вдень +1°. Вітер південно-західний, до 8.5 м/с.
У Львові 4 січня снігопад, вночі -4°, вдень 0°. Вітер північно-західний, свіжий.
На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройде сніг
У Луцьку завтра пройде сніг. Температура повітря вночі -2°, вдень +2°. Вітер південно-західний, до 9.0 м/с.
У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вночі -5°, вдень +1°. Вітер південно-західний, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі -2°, вдень +4°, вітер західний та південно-західний, до 7.6 м/с.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі -3°, вдень -2°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
У Дніпрі завтра мінлива хмарність. Температура вночі -1°, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
У Сімферополі хмарно. Температура вночі +2°, вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, до 5.7 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -1°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 6,2 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -4°, вдень -2°, вітер мінливий, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність. Температура вночі -4°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°