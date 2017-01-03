Завтра в Києві пройде сніг, вдень до +1°

19:00, 3 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 4 січня, у столиці пройде сніг, температура повітря вдень до +1°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН
У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до 0°.

На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройде сніг

Вітер південно-західний, до 8.5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде у 16:07.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня в Україні місцями пройде сніг. У Донецькій області вночі до -5°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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