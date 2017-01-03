До України на Різдво вторгнеться арктичне повітря, принесе сильні морози
В Україні 6-7 січня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури у 15 областях вночі до 13-19° морозу, місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу.
Про це з посиланням на Український гідрометцентр повідомляє у Facebook Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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За прогнозами синоптиків, 6-7 січня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря в Україні очікується різке зниження температури: вночі до 13-19° морозу (у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській областях), місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу. У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській області вночі та вдень до 7-13° морозу, в Криму та Приазов'ї - до 0-6° морозу.
У Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму часом сніг (в Криму та Приазов'ї з дощем), місцями сильні снігопади, хуртовини, посилення вітру 15-22 м/с.
8-9 січня в Україні утримається холодна погода, проте опади на півдні та сході послабшають і припиняться.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°