Завтра в Україні різко погіршиться погода
Правоохоронці попереджають учасників дорожнього руху про мокрий сніг та ожеледицю завтра, 4 січня, у західних та північних областях.
Про це повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
За прогнозом синоптиків, у західних та північних областях завтра очікується мокрий сніг, вдень на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Завтра в Києві пройде сніг, вдень до +1°
"За таких погодних умов водіям варто бути обачливими при проїзді мостів та естакад, відмовитися від ризикованих маневрувань, ні в якому випадку не перевищувати швидкість, дотримуватись безпечної дистанції, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у поліції рекомендують пішоходам подбати про власну безпеку, зокрема, рухатися з обережністю по тротуарах, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, не виходити на проїзну частину прямо перед автомобілем.
Як повідомляла Погода УНІАН, в Україні 6-7 січня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури у 15 областях вночі до 13-19° морозу, місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу.
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