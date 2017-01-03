Завтра в Україні різко погіршиться погода

19:42, 3 січня 2017
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Правоохоронці попереджають учасників дорожнього руху про мокрий сніг та ожеледицю завтра, 4 січня, у західних та північних областях.

В западных и северных областях Украины 4 января ожидается мокрый снег и гололед / Фото УНИАН
У західних і північних областях України 4 січня очікується мокрий сніг та ожеледиця / Фото УНІАН

Про це повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

За прогнозом синоптиків, у західних та північних областях завтра очікується мокрий сніг, вдень на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

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"За таких погодних умов водіям варто бути обачливими при проїзді мостів та естакад, відмовитися від ризикованих маневрувань, ні в якому випадку не перевищувати швидкість, дотримуватись безпечної дистанції, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у поліції рекомендують пішоходам подбати про власну безпеку, зокрема, рухатися з обережністю по тротуарах, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, не виходити на проїзну частину прямо перед автомобілем.

Як повідомляла Погода УНІАН, в Україні 6-7 січня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури у 15 областях вночі до 13-19° морозу, місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу.

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