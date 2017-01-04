Сьогодні в Україні місцями пройде сніг, на півдні до +5° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 4 січня в Україні місцями пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +5°.
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень +1°. Вітер південно-західний, до 8.5 м/с.
У Львові 4 січня снігопад, температура повітря вдень 0°. Вітер північно-західний, свіжий.
На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройде сніг
У Луцьку сьогодні пройде сніг. Температура повітря вдень +2°. Вітер південно-західний, до 9.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура +1°. Вітер південно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +4°, вітер західний та південно-західний, до 7.6 м/с.
У Харкові похмуро. Температура до -2°, вітер західний та південно-західний, помірний.
У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, до 5.7 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря 0°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +1°. Вітер мінливий, до 6,2 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, вдень -2°. Вітер мінливий, помірний.
У Сєвєродонецьку очікується мінлива хмарність, температура вдень -2°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°