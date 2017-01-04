Сьогодні в Україні місцями пройде сніг, на півдні до +5° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 січня в Україні місцями пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +5°.

Reuters

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень +1°. Вітер південно-західний, до 8.5 м/с.

У Львові 4 січня снігопад, температура повітря вдень 0°. Вітер північно-західний, свіжий.

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У Луцьку сьогодні пройде сніг. Температура повітря вдень +2°. Вітер південно-західний, до 9.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура +1°. Вітер південно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +4°, вітер західний та південно-західний, до 7.6 м/с.

На півдні до +5° / УНІАН

У Харкові похмуро. Температура до -2°, вітер західний та південно-західний, помірний.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, до 5.7 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря 0°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +1°. Вітер мінливий, до 6,2 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, вдень -2°. Вітер мінливий, помірний.

У Сєвєродонецьку очікується мінлива хмарність, температура вдень -2°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.

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