У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до +1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 4 січня, у столиці вдень до +1°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер південно-західний, до 8.5 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде у 16:07.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня в Україні місцями пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +5°.

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