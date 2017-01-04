Жителів України попереджають про похолодання з 6 січня

У зв'язку з вторгненням арктичного повітря 6-7 січня в Україні очікується різке зниження температури.

З 6 січня в Україні похолодає / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, вночі температура опуститься до 13-19° морозу (у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській областях), місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу. У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській області вночі та вдень до 7-13° морозу, в Криму та Приазов'ї до 0-6° морозу.

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У Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму часом сніг (в Криму та Приазов'ї з дощем), місцями сильні снігопади, хуртовини, посилення вітру 15-22 м/с.

У ДСНС повідомляють, що 8-9 січня в Україні утримається холодна погода, проте опади на півдні та сході послабшають і припиняться.

Нагадаємо, 4 січня в Україні місцями пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +5°.