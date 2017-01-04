В Україні оголосили штормове попередження

11:30, 4 січня 2017
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Сьогодні, 4 січня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Иллюстрация REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сьогодні в Україні місцями пройде сніг, на півдні до +5° (карта)

"4 січня вдень на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, у горах Львівської та високогiр'ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей очікується значний рiвень лавинної небезпеки; вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с; на дорогах країни місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

На Київщині 4 січня вдень вітер посилюватиметься до 15-20 м/с, на дорогах місцями ожеледиця.

Нагадаємо, у зв'язку з вторгненням арктичного повітря 6-7 січня в Україні очікується різке зниження температури.

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