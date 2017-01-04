На автошляхах України пройде сніг, на півдні температура до +5°

13:00, 4 січня 2017
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У середу і четвер на популярних українських маршрутах пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +5°.

УНІАН
На автошляхах України пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса місцями пройде сніг. Температура +1°... +5°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, в Одеській області снігопад.

На трасі Київ – Ужгород очікуються опади, температура в дорозі -4° ... +2°. У четвер на цьому маршруті місцями пройде сніг, температура до +2°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +1°, у Київській області снігопад. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +3°.

У напрямку Харкова синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями пройде сніг. Температура в дорозі до +1°. 5 січня на цьому напрямку практично без опадів, температура 0°... +3°.

За маршрутом Київ – Чернівці снігопад, +1° ... +4°. За даним напрямком у четвер хмарно з проясненнями, температура до +2°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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