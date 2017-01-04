У Закарпатській області через негоду знеструмлено 25 населених пунктів (фото, відео)

Через снігопад у Закарпатській області відключено від електропостачання 25 населених пунктів.

Закарпаття накрило снігом / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також Жителів України попереджають про похолодання з 6 січня

Зазначається, що 18 населених пунктів повністю відключено від електропостачання, 7 - частково.

Крім того, через погіршення погодних умов на території Закарпатської області ускладнено рух транспорту на автошляхах державного значення, зокрема: М06 Київ - Чоп, Н13 Львів - Самбір - Ужгород, Н09 Мукачево - Рогатин - Львів, Р21 Долина - Хуст.

Також на перевалах області обмежено рух великовагового транспорту

Повідомляється, що рятувальники вже відбуксирували 15 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах Закарпаття.

Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.