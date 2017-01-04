Закарпаття замітає снігом, траси і перевали перекривають (фото, відео)

У зв’язку з сильним снігом та сніговими заметами у Закарпатській області 4 січня обмежено рух великовагового та пасажирського транспорту через перевали і по міжнародних та державних трасах.

Фото з місця подій / УНІАН

Таке рішення в обласній державній адміністрації прийняв оперативний штаб регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської області.

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У зв’язку зі складними погодними умовами (інтенсивний сніг, хуртовини, заметілі) рух вантажного транспорту обмежується не тільки через чотири перевали на адміністративній межі області, але й по трасах міжнародного та державного значення «Київ – Чоп», «Мукачево – Рогатин», «Ужгород – Самбір» та «Хуст – Долина». Обмеження діятиме до покращення погоди.

Транспорт, який рухається у зазначених напрямках, направляється до місць тимчасового відстою транзитного транспорту, передає ДСНС.

zakarpattya.net.ua

Як повідомили УНІАН очевидці з місця подій, дорогу на виїзді з Мукачева у бік Львова перекрили і для легкового транспорту. Зі Стрия у напрямку Мукачева також нікого не пускають.

Як повідомили представники патрульної поліції, які перекрили дорогу біля Мукачева, на перевалі у бік Львова сталося три ДТП, які перекрили рух в обидва напрямки.

У ДСНС наголошують, що 4-5 січня територією Закарпаття пройдуть сильні, подекуди дуже сильні, снігопади. Як наслідок, на дорогах – ожеледиця та снігові замети. Також на більшій частині регіону посилення вітру 15-20, в горах подекуди до 25-30 м/с, хуртовини.

УНІАН

Повідомляється, що на Абранському, Латірському Яблунецькому, Ужоцькому, Торунському перевалах області та КПП Ужгород працює 16 одиниць техніки, з них 3 одиниці від У ДСНС.

Рятувальники вже відбуксирували 15 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах Закарпатської області. На даний час робота по буксируванню транспортних засобів триває.

Рятувальники просять водіїв з розумінням поставитися до ситуації і дочекатися ліквідації дорожніми службами наслідків негоди.